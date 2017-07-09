BEŞİKTAŞ'TA GÖKHAN ŞOKU!

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı tespit edildiği ve görüş almak üzere Almanya'ya gittiği ifade edildi. Gökhan Töre'nin 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Siyah Beyeazlı takım yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin yapılan ortopedik muayene ve MR sonucunda sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir.