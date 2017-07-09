Haber Ankara "4. Yıl Medya Ödül Töreni"ni gerçekleştiriyor
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HABER ANKARA "4. YIL MEDYA ÖDÜL TÖRENİ"Nİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Haber Ankara "4. Yıl Medya Ödül Töreni"ni gerçekleştiriyor

haberankara.com’un 13 Temmuz’da düzenleyeceği “4. Yıl Medya Ödül Töreni”nde, yeni albümü Aşk-ı Meşk ile müzik listelerine yeniden hızlı bir giriş yapan ünlü sanatçı Resul Dindar sahne alacak.

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Ankara’nın güçlü yerel internet haber sitelerinden haberankara.com’un 13 Temmuz’da düzenleyeceği “4. Yıl Medya Ödül Töreni”nde, yeni albümü Aşk-ı Meşk ile müzik listelerine yeniden hızlı bir giriş yapan ünlü sanatçı Resul Dindar sahne alacak.

Ankara siyaset, iş, bürokrasi, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri ile Haber Ankara okuyucularının bir kısmının katılacağı gece 13 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak. Törene yalnızca, Haber Ankara ekibi tarafından oluşturulacak masa düzeninde ismi bulunan davetliler katılabilecek.

Haber Ankara İmtiyaz Sahibi Volkan Memduh Gültekin, tören ile ilgili olarak, “Biz bu tören ile her şeyden önce ‘Ankaralılık’ bilincinin oluşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Yerel bilincin artması, bu şehre yapılan hizmetlerin önemli olduğunu vurgulamak için çalışıyoruz’’ dedi.

RESUL DİNDAR RESİTAL SUNACAK

Yaklaşık 500 davetlinin katılacağı geceye, geçtiğimiz hafta yeni albümü Aşk-ı Meşk ile müzik listelerine yine hızlı bir giriş yapan ünlü sanatçı Resul Dindar şarkılarıyla renk katacak. Dindar, özel törene katılacak konukların kulaklarının pasını silecek. Törende ayrıca Saygı Engelsiz Kalpler Mehter Takımı ve Ankara Kulübü Seymenleri de gösteri sunacak.

Geleneksel törenin bu seneki sponsor firmaları ise şöyle: Kebir Süt, Ford ‘’Ankara’nın Parlayan 5 Yıldızı’, Meva Şehir, Enva Mühendislik, Mekan Restoran, Wonders, Okyanus Kolejleri, Ihlamur Konağı Huzur Evi, Farikon Yapı, Saygı Eğitim Okulları, ve Beypazarı Maden Suyu.

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