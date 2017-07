"İSABETLİ ORTA GELSE DAHA ETKİLİ OLURDUM"

Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok, teknik direktörleri Igor Tudor'dan çok memnun olduklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında açıklamada bulunan tecrübeli futbolcu, Tudor'un çok hırslı ve çalışkan bir teknik direktör olduğunu ifade etti.

Hırvat teknik adamın, takımı çok iyi çalıştırdığını vurgulayan Eren Derdiyok, "Igor Tudor, çok hırslı, istekli, çalışmayı seven bir hoca. Bunu zaten belli etti. Geldiğinden beri yaptırdığı antrenmanlar, beklentileri ve takıma verdiği enerjiyle bunu gösterdi. Biz elimizden geldiği kadar buna katkı sağlamak istedik. Ancak zor oluyor. Sezonun ortasında yeni bir hoca geliyor, mevcut bir kadro var. Yeni bir strateji ve felsefe getiriyor. Her şeyin hemen oturması zor. Bu sene kampa iyi başladık ve her şey çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Hocadan çok memnunuz. O da bizden memnun." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Tudor'un yaptırdığı ağır idmanların takıma olumlu yansıyacağını belirterek, "Tudor diğer hocalara göre önde. Kıyasladığımızda geçen sezonki hazırlık kampıyla bu sezonki kamp arasında çok fark var. Her hocanın kendisine göre bir felsefesi var. Bu konuya çok önem veriyor. Bu ağır çalışmalar eninde sonunda bize olumlu olarak dönecek. Sezon uzun. O yüzden en iyi şekilde hazır olmak lazım. Enerjimizi sezon sonuna kadar götürmek için çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.

- "İsabetli orta gelse daha etkili olurdum"

Eren Derdiyok, geride kalan sezonun istedikleri gibi geçmediğini belirterek, "Aslında geçen sezona iyi bir başlangıç yaptık. Sonra, hem takım hem de benim açımdan iyi gitmedi. Benim açımdan ortalama bir sezon oldu. Çok daha iyi olabilirdi, olması lazımdı. Ders çıkartıp, yanlış yaptığımız şeyleri düzeltmemiz lazım." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon ileride yeterli destek alamadığına yönelik değerlendirmelerle ilgili, "Ben takıma katkı sağlamak istediğim şekilde takımdan da verim almak istiyorum. Bu bir gerçek. Her maç 10-15 isabetli orta gelse büyük ihtimalle çok daha etkili olurdum. O yönden bir eksiklik olduğunu ben de düşünüyorum. Ancak bu bir takım oyunu. Hocanın beklentisi farklı olabilir. Önemli olan mevcut oyunculardan en iyi şekilde verim alabilmek." yorumunda bulundu.

- "Kendime inanıyorum"

Eren Derdiyok, görev yaptığı bölgeye transfer edilen Fransız forvet Bafetimbi Gomis'in kaliteli bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Takım için en önemli şey iyi bir kadronun olması. Sağlıklı bir rekabet olması gerekiyor. Tek forvet olsam, rekabet olmayacak. O durum hem avantaj hem de dezavantaj olur. Sezon uzun, Allah kimseye sakatlık vermesin. Gomis gibi değerli bir oyuncu geldi. Çok iyi adapte oldu. Ondan en iyi şekilde verim almak istiyoruz. Ben de oynamak için her şeyi yapacağım. Kendime inanıyorum. Bu şekilde devam edersem şansım olduğunu düşünüyorum. Hocanın kararını zorlaştırmak gerekiyor. Herkes çok iyi çalışıyor. Kimin oynayacağına hoca karar verecek."

Forvette Gomis ile birlikte forma giyebileceğini dile getiren Eren Derdiyok, "İki forvetli sistemde ben de oynadım, Gomis de oynadı. Her şey hocaya bağlı. Biz elimizden geleni yapacağız. Böyle bir opsiyon olacak. Her oyuncudan en iyi verimi alabilirsek, çok iyi bir takım olacağız. Geçen sezondan daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Baktığımızda geçen sezon detaylar bizi etkiledi. Her şeye sıfırdan başlıyoruz. Bunların hepsini düzelteceğimize inanıyorum. Gol sıkıntısı yaşayacağımıza inanmıyorum." şeklinde görüşlerini paylaştı.

- "Gol sayısında geçen sezonu aşmak istiyorum"

Eren Derdiyok, geçen sezon resmi maçlarda 12 gol attığını hatırlatarak, "Beklentim sezondan sezona daha iyi olmak. Çünkü daha iyi olabileceğimi biliyorum. Gerçek performansıma ulaşamadığımın farkındayım. Takımla hedefimize ulaşmak istiyorum. Zaten o hedefe ulaştıktan sonra goller de otomatikman artıyor. Kesinlikle geçen sezonu aşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferleri Younes Belhanda ve Maicon'un da takıma çok şey katacağını aktaran Eren, "Belhanda iyi kariyer yapmış bir oyuncu. Tekniği çok iyi. Uyum sağladı bile. Maicon da stoperde gerekli bir karakter. Uzun boylu, kafa toplarında etkili ve sert. Birkaç isim daha söz konusu. Onlar da tamamlanacak. Her şey daha iyi oluyor. Her şey oturduktan sonra çok güçlü olacağız." diye konuştu.

Eren Derdiyok, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini vurgulayarak, "Gelecek dönemde neler olacak bilmiyorum. Bu sezon kendimi en iyi şekilde göstermek, şampiyonluk yaşamak istiyorum. Ondan sonra her şey kulübe bağlı. Bizim görevimiz elimizden geleni yapmak. Sonrası kulübe kalıyor. Devam etmek, burada kupalar kazanıp, gol krallığına oynamak istiyorum." dedi.

- "Şampiyonluk dışında bir hedefimiz olamaz"

Eren Derdiyok, takımların yaptığı iyi transferlerle Süper Ligi'in bu sezon çok çekişmeli geçeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lig zaten kötü değildi, bu transferlerle daha da güçlendi. Çekişmeli olacak ama bizim kendi adımıza konuşmamız lazım. Biz her şekilde ve her zaman şampiyonluğa oynayacak bir takımız. Başka bir hedef olamaz zaten. Herkesin aklında bu var. Bu hedefe ulaşmak için çok iyi çalışmamız lazım. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum."

Sarı-kırmızılı takımın son iki sezondaki kötü performanslarından dolayı baskı hissettiklerini aktaran Eren, "Galatasaray gibi bir kulüpte oynadığınızda şampiyonluktan başka bir sonuç anlamlı değil. Geçen sezon ligi 4. bitirdik. 6-7 büyük maçın hiçbirini alamadık. Bu bizim için çok kötü bir şey. Orada farklı sonuçlar alsaydık, çok farklı yerlere gelecektik. O yüzden bu sene kenetlenirsek, iyi yere geliriz. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk." diye konuştu.

- "Pepe'nin transferi Türkiye ligi için gurur verici"

Eren Derdiyok, Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Portekizli stoper Pepe'nin çok kaliteli bir futbolcu olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pepe'nin transferi Türkiye ligi için gurur verici bir durum. Bu, ligin ne kadar geliştiğini gösteriyor. Kendisine karşı oynamışlığım da oldu. Milli takımda aynı gruptaydık. Forvetler için her stoperin zorlu olması lazım. Çünkü bizim işimizi zorlaştırıyorlar. Ben isimlere bakmaktan ziyade kendimize bakmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü her şey bizde bitiyor. Çok iyi bir oyuncu olduğu ortada. Ligimiz için çok iyi oldu."

Öte yandan dün Macaristan ekibi Györ ile oynanan maçta sakatlanan Eren Derdiyok'un dizinde esneme ve kemik iliği ödemi tespit edildi.