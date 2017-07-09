TAKIMLARIN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Spor Toto Süper Lig ekipleri 2017-2018 sezonu hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Medipol Başakşehir

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Medipol Başakşehir, çalışmalarına devam etti.

Kranjska Gora kasabasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, dün akşam kampa katılan Togolu golcü Emmanuel Adebayor da katıldı.

Adebayor, antrenmanda neşeli hareketleriyle dikkati çekti ve arkadaşlarını da eğlendirdi.

İki gruba ayrılan futbolcular, güç ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Düz koşu ile devam eden antrenman, Abdullah Avcı'nın oyuncularına yaptığı konuşmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, kamp çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular, idmanın ardından antrenman sahasının yanındaki dereye girdiler.

Çok soğuk olan suda en fazla kalan isimler ise Gael Clichy, Joseph Attamah ve Mahmut Tekdemir oldu.

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra kuvvet çalışmasına geçti. Dayanıklılık çalışmasıyla sona eren antrenman, 90 dakika sürdü.

Başkent ekibinde futbolcular, yarın ve salı günü izin yapacak.

Kırmızı-siyahlılar, 12 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanın ardından yurt dışı kampı için gece uçakla Hollanda'nın Arnhem kentine gidecek.

Hollanda'da 28 Temmuz’a kadar çalışmalarına devam edecek başkent ekibi, 6 hazırlık maçı oynayacak.

Evkur Yeni Malatyaspor

Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı ekip, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde sabah ısınma koşusunun ardından kuvvet ve core çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda teknik direktör Sağlam oyuncuları yakından takip ederek, idmanlara daha iyi konsantre olmalarını istedi.

Sağlam, Bolu kampının iyi geçtiğini belirterek, takımın istekli ve arzulu bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Evkur Yeni Malatyaspor, aynı otelde kamp yapan TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile 10 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'da hazırlık maçı yapacak.

Malatya ekibi, hazırlıklarını akşam gerçekleştireceği antrenman ile sürdürecek.