Belhanda ve Eren için açıklama geldi
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BELHANDA VE EREN İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Belhanda ve Eren için açıklama geldi

Galatasaray'ın Slovakya kampında Macaristan ekibi Györ ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren Eren Derdiyok ve yeni transfer Younes Belhanda'nın MR'ı çekildi.

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Galatasaray'ın Slovakya kampında Macaristan ekibi Györ ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren Eren Derdiyok ve yeni transfer Younes Belhanda'nın MR'ı çekildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Eren Derdiyok'un sol dizinde esneme ve kemik iliği ödemi belirlendiği, Belhanda'nın ise sol kalça yumuşak dokularında ödem tespit edildiği bildirildi.

Bu arada sarı-kırmızılı takım, kamp çalışmalarına basına kapalı antrenmanla devam etti. Györ maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise salonda çalıştığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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