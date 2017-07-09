Galatasaray'da şok! Kamptan gönderildi!
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GALATASARAY'DA ŞOK! KAMPTAN GÖNDERİLDİ!

Galatasaray'da şok! Kamptan gönderildi!

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Luis Cavanda kadro dışı bırakıldı.

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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Luis Cavanda kadro dışı bırakıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Belçikalı futbolcu, disiplinsiz davranışları ve uyumsuzluk nedenleriyle teknik heyet kararı doğrultusunda takımın Slovakya'da yaptığı kamptan gönderildi.

Luis Cavanda'nın, Galatasaray'ın dün Macaristan ekibi Györ ile oynadığı hazırlık maçında tribünde karşılaşmayı izlemekten çok telefonuyla ilgilenmesi dikkati çekmişti.

Galatasaray'ın geçen sezonun başında Trabzonspor'dan 1 milyon 800 bin avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cavanda, sarı-kırmızılı takımda 7'si Süper Lig olmak üzere 13 resmi karşılaşmada forma giydi.

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