Rooney resmen Everton'da
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ROONEY RESMEN EVERTON'DA

Rooney resmen Everton'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın formasını 13 yıldır giyen Wayne Rooney, eski takımı Everton ile 2 yıllığına anlaştı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın formasını 13 yıldır giyen Wayne Rooney, eski takımı Everton ile 2 yıllığına anlaştı.

Everton Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Kulüp, sözleşmenin detayları hakkında bir bilgi paylaşmadı.

Futbol yaşantısına Everton formasıyla başlayan İngiliz futbolcu, 2004 yılında Manchester United'a transfer olmuştu. 13 yıl boyunca Manchester ekibiyle birçok başarıya imza atan Rooney, takımıyla 559 maça çıkıp 253 gol kaydetti.

Manchester United'da 5 Premier Lig şampiyonluğu, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupası kazanan Rooney, İngiltere Milli Takımı ile de 119 maçta 53 gol attı.

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