İSMAİL KARTAL: "RAKİBE VE MAÇA GÖRE PLANLARIMIZ DEĞİŞECEK"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Bir proje takımı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu proje, 2 sene içinde Süper Lig'e çıkmayı kapsıyor” dedi.

Ankaragücü’nün Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beştepe Tesisleri’nde basınla buluşarak soruları yanıltladı. Samimi bir sohbet havası içerisinde gelişen söyleşide konuşan Kartal, “Bir proje takımı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu proje, 2 sene içinde Süper Lig'e çıkmayı kapsıyor” dedi.

TFF 1. Lig’deki ilk sene bitiminde üst lige çıkma başarısı gösterilemezse bile ikinci sezonun sonunda Süper Lig’e çıkmanın sevincini yaşamak için gerekli olan altyapıyı oluşturacaklarını dile getiren Kartal, “İlk etapta, bu ligde kalıcı olduğumuzu gösterip zirveyi zorlayan bir ekip olduğumuzu göstermemiz lazım. Bu sene çıkamazsak bile gelecek sene mutlaka çıkabilecek bir kadronun altyapısını oluşturmak istiyoruz. Gecemizi gündüzümüzü katarak taraftarlarımıza layık olmak için çalışıyoruz. Ankaragücü’nü geçmiş tarihinde olduğu gibi hak yere taşımak istiyoruz. “ dedi.

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Projenin adı: 2 sene içerisinde Süper Lig’e çıkmak

Meydana getirmek için uğraştıkları proje sonunda Ankaragücü’nün 2 sene içinde Süper Lig’e çıkaracaklarını inandığını belirten Kartal, “Bir proje takımı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu proje, 2 sene içinde Süper Lige çıkmayı kapsıyor. En iyi oyuncuları alınca hemen şampiyon olacaksınız diye bir şey yok. Transferlerimizin yüzde 60-70 arasında bir başarı alırsak hedeflerimize ulaşmış oluruz. Bunu da 2 sene içerisinde başarıp Süper Lige çıkmak istiyoruz. “ diye konuştu.

Beştepe ve altyapının çalışması

Altyapıya önem verdiğinin altını çizen İsmail Kartal, Beştepe Tesisleri’nde bu konu üzerinde önemli çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kartal, “Ankaragücü’nün altyapısında mücadele eden hocaların birkaçı ile görüştüm. Beştepe Tesisleri’nin daha işler hale gelmesi ve antrenman sahalarının daha güzel olması için mücadele vereceğiz. Beştepe’deki bir sahayı, altyapıya verip onların da daha iyi çalışmasını sağlamayı düşünüyoruz. “ şeklinde konuştu.

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“Rakibe ve maça göre planlarımız değişecek”

TFF 1. Lig’de oynayacakları karşılaşmalarda haftalık ve maç maç plan yapacaklarını ifade eden Kartal, “Ankaragücü, transfer planını; zirveyi zorlayan, iyi mücadele eden, koşan ve savaşan bir takım oluşturma yönünde kuruyor. TFF 1. Lig’e uygun oyuncuları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Savunmada bekleyen, çok fazla hücumu düşünmeyen ve vasat bir takım görüntüsünde olmayı düşünmüyoruz. Haftalık planlanma ve stratejilerle hareket edeceğiz. Bazı maçlarda arkada bekleyeceğiz, bazı maçlarda önde pres yaparak oynayacağız. Rakibe ve maça göre planlarımız değişecek. Sadece bir plan ile sezonu bitiremeyiz. “ diye konuştu.

Kendisinin futbol anlayışının ne olduğunun sorulması üzerine konuşan Kartal, “Fenerbahçe’de çalışırken Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ın oyun anlayışının karışımını takıma yansıtmaya çalışmıştım. Benim nasıl oynattığımı, o dönemdeki istatistiklere bakınca anlayabilirsiniz. Biz o dönem sadece 3 puanla şampiyonluğu kaybettik. Kurşunlanma olayı ve bazı engellenmelerle karşılaştık. Avrupa’nın en yaşlı takımı olmamıza rağmen en çok koşan takımdık. “ dedi.

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“Hayalci değiliz, birçok şeyi bir anda halledemeyiz”

“Ankaragücü taraftarlarını mutlu etmek için buraya geldim. Ankaragücü’nün, çok coşkulu, tutkulu, heyecanlı ve agresif bir taraftarları var. Sabırlı olsunlar, onları mutlu edeceğimizi düşünüyorum” diyen Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

“Yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Bununla beraber takım olgusunu, kurgusunu, ekonomisini ve akla gelebilecek her konuyu düşünmemiz lazım. Bunun finali ise kurumsallaşmak ile olacak. Ankaragücü, Süper Lig’e çıktığı zaman bunu başarmış olacağız. Bu sezon, yeni yayın ihaleleri ile birlikte rasyonel bir yönetim ve teknik heyet ile hiçbir takım borç batağına girmez. Biz teknik adamlar, işin mali yönünü de hesaplaşmak zorundayız. Ankaragücü gibi büyük camiaları, kimseye muhtaç durumuna bırakmadan yönetilebilir bir duruma getirmemiz lazım. Başkan Yiğiner, çok şartlarda kulübü bu yerlere getirmiş, bugünden sonra da bize önemli görevler düşüyor. Hayalci değiliz, birçok şeyi bir anda halledemeyiz. Adım adım gideceğiz.”

“Düşük maliyetli hazır oyuncular…”

En az 5 hazırlık maçı yaparak lige girmeyi planladıklarını söyleyen İsmail Kartal, “İskelet kadromuzu oluşturmak için mücadele veriyoruz. Erzurum kampına gitmeden veyahut gittikten 2-3 gün sonra o kadromuzu oluşturacağız. Ondan sonra gidecek-kalacak oyuncuları belirleyip geriye çekilmek istiyoruz. Ondan sonra düşük maliyetli hazır oyuncuları bekleyip takımı tamamlamak istiyoruz. Bu konuda görüştüğümüz oyuncu ve teknik adamlar var. Mesela bu sabah, Aykut hoca ile görüştüm. Kulübün ekonomisini düşünüp ona göre hareket edeceğiz. Erzurum’da hazırlık maçları yapacağız. Ayrıca Alpay Özalan’a söz verdiğim için Samsunspor ile hazırlık maçı yapacağız. Erzurum’da 1-2 maç yapıp Samsun’a gideceğiz, daha sonra 1 ya da 2 maç yapıp lige başlayacağız. En az 5 maç yapmayı düşünüyoruz“ dedi.

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