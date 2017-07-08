YİĞİNER: "BEKLENTİMİZ, 10-15 MİLYON LİRADIR"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Ne kadar çok Passolig satarsak hem o kadar çok kulübümüze destek sağlamış oluruz hem de camia olarak gücümüzü göstermiş oluruz” dedi.

Yeni dönemde TFF 1. Lig’de boy gösterecek olan Ankaragücü’nde taraftarlar, Passolig alımına devam ediyor. Ankaragücü’nde Başkan Mehemt Yiğiner, yönetim kurulu ve taraftarlar, Ankara 19 Mayıs Stadyumu önünde bulunan gişelerden satışa sunulan Passolig kartlarını alarak takımına desteklerini sundu.

Taraftarlar ile Passolig sırasına girip başvurusunu yapan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Ne kadar çok Passolig satarsak hem o kadar çok kulübümüze destek sağlamış oluruz hem de camia olarak gücümüzü göstermiş oluruz” dedi.

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Hem destek hem de güç gösterisi

Başkan Yiğiner, “Ankaragücü’nde Passolig satışlarını hızlandırmak için taraftarlarımız ile beraber organize olarak kartlarımızı aldık. Bugünden sonra da yoğun ilginin süreceğini sanıyorum. Gişeler iyi çalışırsa ortalama 600 passolig kartı satmayı hedefliyoruz. Ne kadar çok Passolig satarsak hem o kadar çok kulübümüze destek sağlamış oluruz hem de camia olarak gücümüzü göstermiş oluruz. “ dedi.

Yenikent’te stadyum için protokol imzaladıktan sonra kombineleri satışa çıkarabileceklerini belirten Yiğiner, “Verilen söz dahilinde Osmanlı Stadyumu’nda oynayacağımız belirlendi fakat yasal olarak bir evrak düzenlenmedi. O stadın muvafakatnamesi henüz alınmış değil. Yenikent’te oynayacağımız resmi olarak tescillendikten sonra kombine kartları satışa sunacağız. 2-3 gün içerisinde stadın protokolünü imzalarsak kombine sorununu da aşmış olacağız.” diye konuştu.

“Beklentimiz, 10-15 milyon lira civarı bir yardımdır”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden gelecek yardımın hem transfer yasağını tamamen kaldıracak hem de yeni gelecek oyuncuların alacaklarını ödeyecek tutarda olması gerektiğinin altını çizen Yiğiner, “Yaklaşık 3 aydır belediyeden destek bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bahsi geçen rakamlar (Melih Gökçek, 5 milyon lira destekte bulunacağını söylemişti), Ankaragücü ve TFF 1. Lig için çok cüzzi miktarlardır. Bizim, geçmişte bu takımda oynamış olan oyunculardan dolayı transfer yasağına neden olan 6,5 milyon lira borcumuz var. 2009-2010-2011 yılında Ankaragücü’nde oynamış olan futbolculardan kaynaklı futbol ailesine borcumuz devam ediyor. Önce bu borcu ödedikten sonra yapılacak yardımın üzerinde duruyoruz. Bizim belediyeden beklentimiz, bu sezon için 10-15 milyon lira civarı bir yardımdır. “ ifadesini kullandı.

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Yiğiner’den “Süper Loto” talihlisine çağrı

Süper Loto’nun büyük ikramiyesini kazanan talihlinin Ankara’nın Keçiören ilçesinden çıktığının hatırlatılması üzerine konuşan Yiğiner, “38 milyon lira kazanan talihli, hem hemşerimiz hem de Keçiören’de oturuyor. Muhakkak, Ankaragüçlüdür. Destek olursa taraftarlarımız çok mutlu olur. Şanslı talihlimiz ve hemşerimiz, kazandığı paranın bir miktarını Ankaragücü’ne verebilirse iyi olur. “ diye konuştu.

Taraftarların, akrabalarına ve yakın dostlarını Passolig alımı için teşvikte bulunursa konulan hedefin üzerine çıkabileceklerini vurgulayan Yiğiner, “Taraftarlarımız ile beraber yağmurda ve çamurda deplasman yaptık. Hiçbir zaman yalnız bırakılmadık. Birlik ve beraberlik içinde hedefe kilitlendik ve başardık. Passolig alımında da bizi yalnız bırakmadılar. Mesela taraftarlarımız, akrabalarına da bu kartı aldırırsa Passolig’deki bu seneki hedefimiz olan 50 bin, 100 bine de ulaşabilir” dedi.

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Ercan Soydaş: “Ankaragücü’ne herkesin gücü ölçeğinde destek olması gerekir”

Taraftarlar ile beraber Passolig bilet başvurusunu yapan Ankaragücü’nde futbol şube sorumlusu Ercan Soydaş, “107 yıllık çınar olan Ankaragücü’ne esnaf odaları olarak sahip çıktık. Takımın bu hale gelmesinde ve şampiyon olmasında en büyük pay, öncelikle kulüp başkanımız Mehmet Yiğiner’in, daha sonra taraftarlar ve esnaf teşkilatlarındır. Özellikle belediyelerin ve devletin ilgili kurumlarının Ankaragücü’ne sahip çıkması lazım. Tarihi ile çok özel bir kulüp olan Ankaragücü’ne herkesin gücü ölçeğinde destek olması gerekir.” şeklinde konuştu.

Anıl Çoban: “Ankara’daki belirsizlik Passolig’i etkiliyor”

Passolig teşkilatının Ankara sorumlusu Anıl Çoban ise Ankara’daki stat belirsizliğinin Passolig alımını etkilediğini belirtti.

Ankaragücü’nün Passolig konusunda koyduğu hedefe ulaşacağına inandığını belirten Çoban, “Ankara’nın, Ankaragücü’nün şampiyonluğuna ihtiyacı vardı. Seneler sonra gelen şampiyonluk, şehrin havasını değiştirdi. Ankara’daki stadın belirsizliği, Passolig durumunu da etkiliyor. Ankaragücü’nün ilk sene için 50 bin passolig sayısına ulaşması gibi bir hedefi var. Umarım bu hedeften geri kalmayız. Bu hedef doğrultusunda bazı kampanyalar yapacağız. Stadyum resmen belli olduktan kombine satışlarını başlayacak” dedi.

Gençlerbirliği’nin Ankara’da oynaması gerektiğini dile getiren Çoban, “Gençlerbirliği’nin oynayacağı yer olarak Ostim Stadyumu’nun ismi geçiyor ancak orasının Süper Lig maçına hazır hale gelmesi için en az 6 aylık bir sürece ihtiyacı var. Merhum Başkan İlhan Cavcav’ın adının verildiği Süper Ligde, Gençlerbirliği’nin iç saha maçlarını Ankara’da oynamasını istiyoruz. Bize henüz resmi bir yazı ulaşmadığı için Passolig sistemini Ostim Stadyumu’na taşıyamıyoruz. O yüzden de kombine belirsizliği sürüyor.” diye konuştu.

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