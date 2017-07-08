ANKARAGÜCÜ'NÜN YENİ TRANSFERLERİNİ TANIYALIM

Samuel Owusu, Arif Morkaya ve Yusuf Abdioğlu ile anlaştığını açıklayan başkent ekibi yetkilileri, Süper Lig, TFF 1. Lig ve Avrupa Liglerinde oynayan ekiplerin oyuncuları ile de anlaşma sağladı.

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü’nde iç ve dış transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-Lacivertli ekip, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın verdiği rapor doğrultusunda yeni isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Daha önce Samuel Owusu, Arif Morkaya ve Yusuf Abdioğlu ile anlaştığını açıklayan başkent ekibi yetkilileri, Süper Lig, TFF 1. Lig ve Avrupa Liglerinde oynayan ekiplerin oyuncuları ile de anlaşma sağladı.

Kibong ve Kehinde ile ıslak imzalı sözleşme

Transfer yasağını kaldırma çalışmalarında son noktaya gelen Ankaragücü, Atiker Konyaspor’dan orta saha oyuncusu Kibong Mbamba ve Elazığspor’da oynayan golcü oyuncu Lanre Kehinde ile kesin olarak anlaşma sağlayarak bu isimlerle ıslak imzalı sözleşme yaptığı öğrenildi.

Kamerunlu “Ngolok” denenmeye alındı

Başkent’in sarı-lacivertli ekibi Ankaragücü, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın uzun süredir takibinde olduğu Belçika Ligi ekiplerinden Lokeren forması giyen Kamerunlu oyuncu Evariste Ngolok, birkaç gündür Beştepe Tesisleri’nde antrenmana çıkıyor. Denenmeye alınan Afrikalı oyuncu, İsmail Kartal’ın onayından geçerse kendisini Sarı-Lacivertli yapan imzayı atacak.

Mehmet Uslu, Ankaragücü yolunda

Yabancı isimler dışında yerli oyuncular ile de görüşen Ankaragücü’nün, Konyaspor’da sözleşmesi sona eren tecrübeli sok bek Mehmet Uslu ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Konya ekibi ile Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda boy gösteren deneyimli oyuncunun, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Ankaragücü’nün takım kafilesine katılacağı ifade edildi.

Hakan Çinemre ve Erten Ersu ile temas kuruldu

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, eski çalışma arkadaşı Fenerbahçe’nin teknik adamı Aykut Kocaman ile son günlerde sıkça fikir alışverişinde bulunarak bazı isimler üzerinde istişare ettiği öğrenildi. Başkent ekibinin teknik patronu İsmail Kartal’ın bonservisi Fenerbahçe’nin elinde bulunan 23 yaşındaki stoper oyuncusu Hakan Çinemre ve Kaleci Erten Ersu’yu takıma kazandırmak için uğraş verdiği bildirildi. İki oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanmaya yakın olduğu ifade edildi.

Ankaragücü’nün anlaşma sağladığı Kibong, Kehinde ve Ngolok’u yakından tanıyalım:

Kibong Mbamba

29 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Kibong, Türkiye serüvenine 2008-09 sezonunun başında Adanaspor forması ile başladı. Adana ekibinde 5 sezon formayı başaran Kibong, orta sahada gösterdiği mücadeleci oyunu ile Türkiye’deki birçok takımın transfer listesine girmeyi başardı. 2013-14 sezonunda Konyaspor, 2014-15 sezonunda Boluspor formasını terleten deneyimli oyuncu, sonradan tekrar Konyaspor’a döndü ve son senedir Konya ekibinde mücadele etti. Başarılı orta saha oyuncusu Kibong, geçen sezon Konya ekibi ile 2 Avrupa Ligi, 7 Süper Lig ve 6 Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplamda 15 maçta forma giydi. 1,80 cm boyundaki Afrikalı oyuncu, kulüp kariyeri boyunca 228 maça karşılaşmaya çıkıp 12 gol attı. Deneyimli futbolcu, kariyerine boyunca 4 kırmızı kart gördü.

Lanre Kehinde

23 yaşındaki tam ismiyle Olanrewaju Kehinde, profesyonel kariyerine İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Afula isimli takımda başladı. 2014-15 sezonunda formasını giydiği bu takımda, toplamda 12 maça çıkan Kehinde, bu karşılaşmalarda 9 gol atarak genç yaşta önemli yüzdeye ulaştı. 2015-16 sezonunda Hapoel Kfar Saba ve Hapoel Acre takımlarının formalarını giyen genç isim, bu iki takımda toplamda 27 maça çıkıp 5 gol attı. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’a transfer olan yetenekli forvet oyuncusu, forma giydiği 16 müsabakada 8 gol kaydetti. Farklı tarzı ve attığı klas gollerle dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı oyuncu, profesyonel kariyeri boyunca 55 maçta boy gösterirken, bu karşılaşmalarda 22 kez ağları havalandırdı.

Evariste Ngolok

Ankaragücü’nün denemeye almak için Beştepe Tesisleri’ne davet ettiği 29 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Ngolok, Belçika’nın Westerlo takımında adını duyurdu. Burada 2 sezon forma giyen orta saha oyuncusu, istikrarlı oyunuyla göz doldurdu. Westerlo’dan ayrılıp Oud-Heverlee Leuven takımına transfer olan deneyimli oyuncu; ilk sezonunda 28, ikinci yılında 29 maça çıkarak önemli bir maç sayısına ulaştı. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarını Lokeren takımında geçiren Kamerunlu, burada forma giydiği 38 maçta 5 gol kaydetti. Ngolok, son 7 senede 137 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 20 kez ağları havalandırdı. 1,78 boyundaki orta saha oyuncusu, oynadığı karşılaşmalarda sadece 2 kırmızı kart gördü.