ERCAN SOYDAŞ: "BU TAKIMI HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"

MKE Ankaragücü'nde futbol şube sorumlusu Ercan Soydaş, Haber Ankara'nın sorularını yanıtladı.

MKE Ankaragücü'nde futbol şube sorumlusu Ercan Soydaş, Haber Ankara'nın sorularını yanıtladı. Soydaş, "Bu takımı hak ettiği yere getireceğiz. Camianın birliğiyle beraberliğiyle inşallah güzel bir gelecek Ankaragücü'nü bekliyor" dedi.

''MELİH GÖKÇEK OSMANLISPOR'DAN FUTBOLCU VERECEK''

Ankaragücü sezonu şampiyon olarak tamamladı, 1 yılı bize kısaca özetler misiniz?

4,5 yılın sonunda bizim için çok keyifli bir sezon oldu. Yönetim olarak 4,5 yıl süresince çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Özellikle kulüp başkanı ve Melih Bey'in ciddi direk ve dolaylı maddi katkılarıyla takım şampiyon oldu. Bundan sonrada bundan sonrada en büyük desteği Melih Bey verecek gibi gözüküyor. Şampiyonluk bambaşka bir duygu. Hele ki bizim gibi çok sıkıntılı bir süreçten geçip şampiyon olduğunuzda bunun keyfi tabii anlatılamıyor. Bunu yaşamak lazım. Çok tutkun bir camia, Ankaragücü'nün sevdası bambaşka bir şey. En son Kayseri Erciyesspor 25-26 bin kişi Ankara'dan Kayseri'ye gitti. Bunda takıma olan tutku, takımın şampiyonluğa oynaması çok önemli etkenler. Zor bir süreçti ama bu takımın bundan sonra önünü açık olduğunu düşünüyorum. Camia bu sezon olduğu gibi kenetlenmeyi başarırsa çok güzel şeyler olacak. Çünkü bu camianın fitneye dikkat etmesi lazım. Bu tip şeylerde kendini muhafaza etmeyi öğrenmeliyiz. ''Siz ne yaptınız? Siz ne iş yaparsınız?'' arkadaşlarımız çıkıyor ve yönetim kurulunu eleştiriyorlar. 4,5 yıllık süre boyunca bütün yönetici arkadaşlarımız gücü oranında zaten elinden geleni yaptı. Bu tip şeyler yöneticileri aşağılamak, küçük görmek bu camiaya bir şey kazandırmaz. Biz Ankaragücü'ne yönetici olurken milyonlar vaat etmedik. Biz kaderine terk edilmiş bir takımı, 107 yıllık bir tarih kaybolmasın diye yönetici olduk. Allah'ın da yardımıyla Melih Bey ve Mehmet Yiğiner'in ciddi katkılarıyla bu takım şampiyon oldu. Bundan sonrasını geçmişten ders alarak götürmek lazım. Hepimizin aileleri var, çocuklarımız var. Hakaret etmek bu kadar kolay olmamalı. Bu camia nasıl kenetlenerek başarıyı elde ettiyse bundan sonrada kenetlenerek daha yukarılara çıkacak. Hiç birimizin birbirini incitmesine hiçbir arkadaşımızın müsaade etmemesi lazım.

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"GÜZEL BİR GELECEK ANKARAGÜCÜ'NÜ BEKLİYOR"

Taraftar grupları önümüzdeki sezondan en az bizim kadar umutlular. İlçe belediye başkanlarımız maddi katkı verdiler, güçleri oranında otobüs tahsis ettiler. Kayseri deplasmanında ben hepsine teşekkür ediyorum ama bu camia gerçekten iyi yerlerde olmayı hak ediyor. 107 yıllık Cumhuriyet Osmanlı döneminden kalmış, Kurtuluş Savaşı'nda aktif rol almış, Atatürk'ün de simgesel olarak çok önem verdiği kulüplerden bir tanesi. Dolayısı ile biz hakikaten bu görevi çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Kapandı bitti denen bir kulübü başta kulüp başkanı olmak üzere, yönetici arkadaşlarımızın çabası, Melih Gökçek'in katkılarıyla bu takım eski günlerine dönecek. Ön protokolünü yaptığımız futbolcular, yapılacak olan transferler, Melih Bey Osmanlıspor'dan futbolcu verecek. Yeni kent stadında maçlarımızı oynayacağız, bunlar güzel şeyler. Taraftarlarımızdan bir takım olaylara siyasi bakmamalarını bekliyoruz. Her birimizin ayrı siyasi düşünceleri olabilir ama ortak paydamız bizim Ankaragücü ve Ankaragücü'nü yaşatmak. Arzuladığı başarıya ulaştırmak için de ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. ''Ben bundan destek istemem, ben bunu kabul etmem, öyle olacaksa bu takım amatöre düşsün'' gibi söylemler bana çok samimi gelmiyor. O düşüncedeysek eğer bu takım başarısız olduğunda, maç kaybettiğinde, bir takım sıkıntılar yaşadığında veya küme düşmemeye oynadığında taraftarımızın hakaret etmemeleri, küfür etmemeleri gerekiyordu. Madem ''Amatöre düşeceksek buyurun hep beraber düşelim'' demesi lazımdı. Onun için biz herkesin samimiyetine inanıyoruz. Bu camia birlik beraberlik içerisinde her şeyin üstesinden gelecek. Tek amacı Ankaragücü olan güzel bir camia, güzel insanlar ama yine söylüyorum; bu başarıda kulüp başkanından, yönetiminden, taraftarından, teknik heyetinden, futbolcusundan herkesin emeği var. Kimse birbirinin emeğini küçümsememeli. Beraber başardık, beraber keyfini çıkaralım diyorum. Bu takımı hak ettiği yere getireceğiz. Camianın birliğiyle beraberliğiyle inşallah güzel bir gelecek Ankaragücü'nü bekliyor.

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Başkan Mehmet Yiğiner geçen haftalarda Haber Ankara'yı konuk etti ve yardımlara ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Şu anda gelen yardımlar yeterli midir? yardımların önemi nedir?

Yardımlar takım için tabii hayati önem taşıyor. Çünkü biliyorsunuz transfer yasağımız var. Bu yasağı kaldırmak içinde maddi olanaklar olması gerekiyor. Şuana kadar dışarıdan katkılarla ön protokoller yapıldı, bundan sonrada Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yapacağı destek önemli. O'ndan gelecek destekle bu iş yürüyecek. Bugün 'bende şahit oldum, okudum- Melih Bey açıklama yapmış. Maddi anlamda, futbolcu anlamında güzel destekler verecek. Onun için söylüyorum; bu takımın geleceği parlak. Başka bir b planımız yok. Maalesef kendi imkanlarımızla bu takımı bizim süper lig hayaline ulaştırmamız, kendi maddi imkanlarımızla zor. Dolayısı ile en büyük katkıyı gene Melih Bey verecek. Bu konuda eleştiri alabiliriz. O arkadaşlara da şunu söylemek isterim; ''biz oradan gelecek desteği istemiyoruz'' diyen arkadaşlarımızın farklı bir planı varsa, yani bir başka yerden destek kaynak bulabilecek imkan varsa onu da değerlendirelim. Biz hiç kimseyle aramıza duvar koymadık. ''Kardeşim bizde bu kadar katkı yapabiliriz, destek veririz, bu takımı biz ayakta tutarız'' diyenler varsa, onlara da kapımız açık ama son geldiğimiz noktada şuana kadar Melih Bey'in desteğiyle gelen bu takım, yine Melih Bey'in maddi desteğiyle devam edecek gibi gözüküyor.

''ANKARAGÜCÜ YUKARILARA OYNAYACAK''

Yeni sezonda Ankaragücü’nden beklenti nedir? Yeni hoca ile anlaşıldı, gerekli transferler yetişecek mi?

Transferleri büyük ihtimalle yetiştireceğiz. Zaten Başkan Mehmet Yiğiner'in bütün mesaisi Beştepe'de geçiyor. Bu sezon beklentimiz; direk şampiyonluk hedefi koymak. Çünkü; acemisi olduğumuz bir lig burası. Ankaragücü'nün hedefi hep yukarılardır. Ankaragücü bu senede ümit ediyorum ki; yukarılara oynayacak. Transfer komitesinin isabetli transferler yaptığını düşünüyorum. Daha basına yansımayan görüşülen futbolcular var, camiayı mutlu edecek oyuncular var. Onlarla da anlaşmalar sağlanınca iyi bir ekip olacağını düşünüyoruz ve bu ligi de başarıyla tamamlayıp, inşallah bir üst lige çıkacağız. Hedefimiz direk şampiyonluk diye kimseye de aşırı bir umut empoze etmek istemem ama hedefimiz yukarılara oynamak yani daha Türkçesi bu ligde çok kalmamak.

"ANKARAGÜCÜ, BİR YAŞAM TARZI"

Son olarak takımın sürekli yanında olan Ankaragücü taraftarı için ne söylemek istersiniz?

Takımlarına, teknik ekiplerine, başkanlarına güvenecekler. Bu takımı tıpkı 4,5 yıl önce ve daha öncesinde destekledikleri gibi desteklemeye devam edecekler. Çok güzel bir gelecek camiayı bekliyor diye düşünüyorum. Birlik beraberlik önemli bir ayrıntı. Bazıları sürekli birlik beraberlik vurgusu yapılıyor diye eleştiriyor da olabilir ama biz bunun meyvelerini bu sezon gördük. Gümüşhane maçından sonra takımın havalimanında 10 bin kişiyle karşılanması, bir kenetlenme oluşması, takımada yansıdı. Yaz döneminde çok keyifsiz anlar yaşadığımızda, açıp bir Tuzlaspor maçının son 10 dakikasını izliyoruz. Zor kazandığımız maçlar var. İnanılmaz mutluluk yaşadığımız maçları izleyip, keyif alıyoruz. Dolayısı ile Ankaragücü bizim içimize işlemiş artık. Ankaragücü benim diğer yönetici arkadaşlarımın, başkanın, bütün taraftarların artık bir yaşam tarzı olmuş. Takımı desteklemeye hep birlikte devam edeceğiz. Bu takımı başarıya ulaştıracağız. Birbirimize anlayışla yaklaşacağız ve bu takımı hedefine ulaştıracağız diye düşünüyorum.