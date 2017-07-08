Murat Cavcav: "Eskişehir'de oynamak istiyoruz"
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MURAT CAVCAV: "ESKİŞEHİR'DE OYNAMAK İSTİYORUZ"

Murat Cavcav: "Eskişehir'de oynamak istiyoruz"

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, bu sezonki lig maçlarını Eskişehir’de oynamak için TFF’ye müracaat ettiklerini belirtti.

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Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, stat konusunda söyledikleri ile kafaları karıştırdı. Bilindiği gibi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Gençlerbirliği’nin bu sezonki maçlarını Ostim Stadı’nda oynayacağını belirtmişti.

Bakan Kılıç,"Malum MKE Ankaragücü, artık TFF 1. Lig'de. Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Hacettepe var. Bunların hepsinin çalışmaları yapıldı. Bu anlamda MKE Ankaragücü, taraftarının çok olması dolayısıyla maçlarını Osmanlıspor'un oynadığı statta (Osmanlı Stadı) yapacak. OSTİM Stadı'nda da Gençlerbirliği ve Hacettepe maçlarını yapacak.” İfadelerini kullanmıştı.

Ancak Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, bu sezonki lig maçlarını Eskişehir’de oynamak için TFF’ye müracaat ettiklerini belirtti.

Murat Cavcav, “Bilindiği gibi 19 Mayıs Stadı artık yıkılıyor. Süreç başladı. Bunu herkes biliyor. En kısa zamanda stat yıkılacak. Tahminen 2-2,5 yıl devam edecek. Bugün bu bizim başımıza geldi, daha önceki yıllarda Beşiktaş’ın başına gelmişti. Biz bu sezonda mücadelemizi devam edeceğiz. Bu sezon Ankara’da oynayacağız stadımız olmadığından dolayı maçlarımızı Eskişehir’de oynamak istiyoruz. Bunun için Federasyona başvurduk. Büyük ihtimalle maçlarımızı Eskişehir’de oynayacağız” ifadelerini kullandı.

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3
Abdurrahman Kirmizi
8 Temmuz 201719:06
Bence Eskisehir ile birleselim stadda belese bizim olur. Eskisehirde borclarindan kurtulur..Digidik digidik digidik 1.lig iste biz geliyoruz...
2
Mali
8 Temmuz 201718:50
Üçü beşi hesaplayıp ucuza adam alanlar,Es Es ee 7,8 milyon TL ye stad kiralıyorlar. Oldu olacak Türkiye turnesine çıkın. Murat Cavcav'a at hediye edin,futboldan elini ayağını ceksin. Bu ne ya !
1
Mehmet
8 Temmuz 201718:23
İsabetli olmuş.şöylede yapabilirsiniz aynı renksiniz eskişehirin formasını giyin adamlar sevinsin
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