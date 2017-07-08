Konyaspor'dan forvete takviye
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KONYASPOR'DAN FORVETE TAKVİYE

Konyaspor'dan forvete takviye

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Imoh Ezekiel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Imoh Ezekiel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki futbolcu için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yeni futbolculardan beklentilerinin bir hayli yüksek olduğunu belirtti.

Kariyerinde daha önce Anderlecht ve Standard Liege takımlarının formasını giyen Imoh Ezekiel ise Konya'da kendisini kanıtlamak istediğini aktardı.

Uyum sorununu çabuk atlatmayı umduğunu vurgulayan Ezekiel, "Amacım en kısa zamanda hedeflerimizi gerçekleştirmek olacak. Taraftarlarımızı internette gördüm ve gerçekten çok heyecanlandım." ifadelerini kullandı.

"Vukovic'i satmayı düşünmüyoruz"

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeren, Jagos Vukovic'in, yanında menajerleriyle transfer komitesine gelerek Yunanistan ekibi Olympiakos'a gitmek istediğini söylediğini bildirdi.

Vukovic ile ilgili Olympiakos kulübünden teklif aldıklarını vurgulayan Zeren şunları kaydetti:

"Bize iletilen teklifi yeterli bulmadık ve kendisini satmak istemediğimizi belirttik. Şu anda bizim istediğimiz şartlar oluşmadığı sürece Vukovic'i satmayı düşünmüyoruz. Konuyu yönetim kurulumuza bildirdik."
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Yok artık
8 Temmuz 201700:37
Böyle giderse stadın etrafındaki evlerin bile değeri düşücek!
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