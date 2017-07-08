Cenk Gönen La Liga yolunda
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CENK GÖNEN LA LİGA YOLUNDA

Cenk Gönen La Liga yolunda

Galatasaray'da Muslera'nın gerisinde kalan Cenk Gönen La Liga'ya gidiyor.

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Galatasaray'da Muslera'nın gerisinde kalan Cenk Gönen La Liga'ya gidiyor.

Hem sarı kırmızılı takım hem de tecrübeli kaleci Malaga ile el sıkıştı. Cenk için iki sezon önce Beşiktaş'a 600 bin avro bonservis ödeyen Galatasaray'ın Malaga ile de bu rakam üzerinden uzlaşmaya vardığı bildirildi.

Carlos Kameni'yi Fenerbahçe'ye gönderen İspanyol ekibi, bir süredir yeni bir file bekçisini kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyordu.

Malaga geçen sezon Beşiktaş'tan Denys Boyko'yu kiralamış ancak performansından memnun kalmadığı için bonservisini almamıştı. 

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