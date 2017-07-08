İrfan Başaran Boluspor'da

TFF 1.Lig ekiplerinden Boluspor, geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyen İrfan Başaran ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı "Bugün hepimizin tanıdığı, bizimde tanıdığımız geçmişte bundan 10 sene önce Galatasaray'dan alamadığımız İrfan Başaran ile anlaşmak bugüne nasip oldu. Kendisiyle bir yıllık mukavele imzalayacağız. Özellikle Orduspor'da gösterdiği performans ile isim yapmıştır. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da iyi bir performans sergiledi. İnşallah Bolu'nun havası, güzelliğiyle beraber, İrfan'ın burada çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Menajeri Görkem Görk'e teşekkür ediyorum. Görkem'de eski bir Bolusporlu. Hep birlikte Boluspor'da çok güzel günler yaşadık. Bu transferde de Görkem'in payı büyüktür. Biz onu artık Bolulu olarak kabul ediyoruz. İnşallah bu transfer Bolumuza hayırlı olur." şeklinde konuştu.

İrfan Başaran ise "Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Başkanımız olmak üzere burada çok güzel karşılandım. Büyük bir camiaya geldim. Sezon sonunda şampiyon olacağımızı ümit ediyorum. Bolu şehride bunu taraftarıyla, camiasıyla hakediyor. Bende inşallah şampiyonluk yolunda iyi katkı sağlarım ve hedefimize ulaşırız." şeklinde konuştu.