Ali Ay'dan Ç. Rizespor'a cevap
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ALİ AY'DAN Ç. RİZESPOR'A CEVAP

Ali Ay'dan Ç. Rizespor'a cevap

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, "Hiç kimse kendi başarısızlığına kılıf aramasın. Bursaspor'u kimse ucuz polemik malzemesi yapmaya da kalkışmasın." dedi.

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Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan'ın Trabzonspor ve Bursasporlu bazı futbolcularla ilgili hukuki girişimde bulunacaklarını açıklamasına ilişkin, "Hiç kimse kendi başarısızlığına kılıf aramasın. Bursaspor'u kimse ucuz polemik malzemesi yapmaya da kalkışmasın." dedi.

Ay, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bazı çevrelerin Bursaspor'un tertemiz şampiyonluğunu dahi hala içlerine sindiremediklerini belirterek, "Hiç kimse kendi başarısızlığına kılıf aramasın. Bursaspor'u kimse ucuz polemik malzemesi yapmaya da kalkışmasın. Herkes önce aynaya bir baksın. Böyle asılsız ithamlarla, iddialarla camiaları birbirine düşman etmeye çalışmak, çok ucuz ve tehlikeli bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun son haftasında Bursaspor'un deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etmesiyle TFF 1. Lig'e düşmüştü.
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