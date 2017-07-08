GÜNEŞ'TEN ARDA TURAN DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'da yayınlanan Spor Bahane programına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Güneş, A Milli Takım'da yaşanan Arda Turan krizine de değindi.

Arda'nın konuşması doğru değil diyen tecrübeli hoca "A Milli Takım'ın kaptanının güçlü olması ve hata yapmaması için biz ona destek olacağız. Hep bireysel insanları yok ediyoruz. Birini bulup onu da yok ediyoruz. Binlerce futbolcu, sporcu, sanatçı çıkarmamız gerekli. Ülkenin nefes alması için bunlara ihtiyaç vardır." dedi.

Transfer konusuna da değinen Güneş, "Gazetelerde benim ağzımdan verilen haberlerin hiçbiri doğru değil. Stoper beklentimiz vardı onu aldık. Şimdi bir de santrafor alacağız. Takımdan gidenler de başka mevkilere transferler de olabilir. Marcelo takımda kalacak." dedi.

Devler Ligi'nde daha iyi bir futbol beklediğini de dile getiren Şenol Güneş, ligde bu sezonun zorlu geçeceğini sözlerine ekledi.