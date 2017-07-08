Trabzonspor kampından notlar
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TRABZONSPOR KAMPINDAN NOTLAR

Trabzonspor kampından notlar

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, 6. gününü 3 antrenmanla tamamladı.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, 6. gününü 3 antrenmanla tamamladı.

Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında 07.00'de aerobik koşu yapan, 11.00'de ise kondisyon salonunda çalışan bordo-mavililer, akşam ise taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibinin antrenmanına 24 kişilik kamp kadrosunda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Bordo-mavili futbolcuların antrenman sırasında oldukça hırslı olduğu gözlenirken, oyuncuların birbirleriyle şakalaşmaları da dikkat çekti. Bu arada teknik direktör Ersun Yanal, kampa geç katılan Rodallega ve Onazi'ye ise takımdan ayrı olarak program uygulattı.

Kucka, Cumartesi günü kampa katılıyor

Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Juraj Kucka'nın yarın Macaristan'a gelerek takımın kampına katılacağı belirtildi.

Slovak futbolcunun öğle saatlerinde kampa dahil olduktan sonra akşam bordo-mavili takım ile ilk antrenmanına çıkacağı bildirildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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