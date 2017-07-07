"Bu sezon, Gençlerbirliği için artık daha önemli"
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"BU SEZON, GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN ARTIK DAHA ÖNEMLİ"

"Bu sezon, Gençlerbirliği için artık daha önemli"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna geçen yıl vefat eden kulübün eski başkanı babası İlhan Cavcav'ın adının verilmesine çok sevindiğini söyledi.

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna geçen yıl vefat eden kulübün eski başkanı babası İlhan Cavcav'ın adının verilmesine çok sevindiğini söyledi.

Murat Cavcav, bu durumdan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2017-2018 sezonuna İlhan Cavcav ismini vermesine dünya üzerinde en çok sevinen kişi benim. Bu kararı alan bütün futbol ve spor camiasına önce bir oğul, sonra Gençlerbirliği Spor Kulübünün başkanı olarak teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Kederim azaldı"

TFF'nin kararı sayesinde İlhan Cavcav adının ölümsüzleştiğini belirten Başkan Murat Cavcav, "İlhan Cavcav isminin yaşadığını görmek, onsuz geçen yedi ay boyunca yaşadığım kederi azaltıyor. Taraftarlarımız, yönetim kurulumuz, camiamız adına değerli federasyon başkanımıza, federasyon yöneticilerine, özellikle bir futbolsever ve bir Ankaralı olarak teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Cavcav, babası İlhan Cavcav'ın hayatı boyunca futbola tutkuyla bağlı kaldığını hatırlatarak, "Babam, beni ve kardeşimi ne kadar seviyorsa futbola da o kadar tutkuluydu. Bu karar, bu tutkunun ödülü. Sadece Gençlerbirliği'ne değil, Türkiye futboluna katkı veren bir insana vefa borcunun ödenmesi." değerlendi·rmesi·nde bulundu.

"Bu sezon, Gençlerbirliği için artık daha önemli"

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun kulüp için çok önemli olduğunun altını çizen Murat Cavcav, "Artık önümüzdeki sezon Gençlerbirliği için hiç olmadığı kadar önemli. Babamızı kaybettikten sonra her bir gün Gençlerbirliği için daha önemli hale geldi. Çıktığımız maçların anlamı değişti. İlhan Cavcav yanımızda değil ama adı o kadar güçlü ki ismi verilsin yönünde talebimiz olmadan bu yönde karar alındı. Karizması hayatta değilken de devam ediyor. Camia olarak vefası nedeniyle TFF'ye teşekkürü borç biliriz. İlhan Cavcav Sezonu hepimize hayırlı olsun, ismiyle müsemma olsun. Her takım tutkuyla oynasın, futbolu en çok seven kazansın." şekli·nde konuştu.
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2
Salla bakalım
8 Temmuz 201700:34
Bu sene bu kadar önemli ise alınan futbolculara bak takımın daha nerede oynayacağı bile belli değil İlhan Cavcav sezonu olupda takımı küme düşen ilk takım biz olmazsak şaşırmayalım.
1
Amrhal
8 Temmuz 201700:17
Başkanım lütfen kaliteli nokta atışı transferler ve Hacettepe'den gelen genç yeteneklerle harmanlayıp Blackburnleri,Parmaları,Valenciaları elediğimiz seneki o özlemini çektiğimiz Gençlerbirliğimizi izletseniz bu sene...
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