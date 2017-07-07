ZEKİ YAVRU, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE...

Gençlerbirliği, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’dan ayrıldığını açıklayan Zeki Yavru ile anlaşma sağladı.

Gençlerbirliği’nde transfer çalışmaları durdurak bilmiyor. İç ve dış transfer hamlelerinde işini sıkı tutan başkent ekibi, yeni sağ bekini buldu.

Kırmızı-siyahlı takımın, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’dan ayrıldığını açıklayan Zeki Yavru ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Gençlerbirliği’nin yeni dönemdeki kadrosunda yer alacak olan 26 yaşındaki oyuncu Zeki Yavru, geçtiğimiz yıl formasını giydiği Trabzonspor forması ile 17 Süper Lig ve 6 Türkiye Kupası olmak üzere 23 kez oynama şansı elde etti.

Deneyimli isim, en değerli sezonunu 2015-16 sezonunda Kayserispor forması ile geçirdi. O dönem Kayseri ekibinde kiralık olarak formayı terleten oyuncu, 30 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası karşılaşmasında boy gösterdi ve fileleri de 4 kere havalandırdı.

Orijinal yeri sağ bek olan oyuncu, zaman zaman da olsa merkez orta saha ve sağ kanat bölgesinde görev alabiliyor. Tecrübeli oyuncu, profesyonel kariyeri boyunca 161 maça çıkıp 13 gol attı ve bu müsabakalarda toplamda 4 kırmızı kart gördü.