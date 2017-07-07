"AVRUPA HEDEFİ İÇİN İSTANBUL ŞART DEĞİL"

Kampın yoğun tempoda geçtiğini söyleyen Uğur geçtiğimiz sezon, taktiksel olarak iyi bir sezon geçirdiklerini, ikinci yarının başındaki alışma sürecinden sonra toparlandıklarını söyledi.

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Uğur Çiftçi , Lig Radyo’da yayınlanan Mixed Zone programına katılarak Ömer Necati Albayrak’ın sorularını yanıtladı. Kampın yoğun tempoda geçtiğini söyleyen Uğur geçtiğimiz sezon, taktiksel olarak iyi bir sezon geçirdiklerini, ikinci yarının başındaki alışma sürecinden sonra toparlandıklarını söyledi:

“Kamp çok yorucu geçiyor. Günde bazen iki bazen üç antrenman yapıyoruz. Sıkı bir şekilde yeni sezona hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz sezona iyi başlayıp devreyi iyi kapadık. Daha sonra aramızdan ayrılanlar oldu. İkinci devrenin ilk 5 haftası alışma süreci gibiydi ama sonradan toparladık. Savunmada zaman zaman üçlü, dörtlü, beşli oynadık. İyi bir sezon geçirdik özellikle taktik olarak. Bu sene çalışıp üzerine koymak istiyoruz.”

Hedeflerine de değinen Uğur, “İlk hedefim, altyapısından yetiştiğim takımım Gençlerbirliği’nde kalıcı olmaktı , çok şükür bunu başardım. Daha sonra A Milli takıma yükselmekti. Bu başarıyı da tattım ama yeniden orada oynamak istiyorum sonra da olursa Avrupa’ya gitmek isterim.”dedi.

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Avrupa hedefinin İstanbul’dan geçtiği şeklinde soruya ise Uğur, “Hedefim İstanbul değil. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gençlerbirliği’nden de gidenler var. Geremi buradan Real Madrid’e gitti. Avrupa hedefi için İstanbul şart değil” dedi.

Değişen yabancı oyuncu statüsünün yerli oyunculara ne gibi sorunlar doğurduğu sorusuna Uğur Çiftçi, “Takımınızda iyi bir hoca olursa, formayı hak edene verirse yabancı yerli sorunu olmaz diye düşünüyorum.” dedi.

Teknik Direktör Ümit Özat hakkında da açıklamalarda bulunana Uğur, “Hocamız Almanya’da kendini çok geliştirmiş. Maçlarda söyledikleri çıkınca daha da mutlu olduk. Onun her dediğini yapmaya çalışıyoruz. Çok katkısı oluyor bize. Stadımız yok ama bu sezon 40 puan barajını yakalayıp sonrasında aramıza katılacak diğer oyuncularla birlikte Avrupa Kupalarını zorlamak istiyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.