ANKARA, 25 YILDIR MİLLİ MAÇ GÖRMEDİ!

Dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün 17 Aralık 1936 yılında açılışını yaptığı tarihi Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkımına ve yeni yapılacak modern stadyuma ilişkin çalışmalar başlıyor.

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Türk futbol tarihinde önemli karşılaşmalar ve organizasyonlara ev sahipliği yapan 19 Mayıs Stadı, Türkiye'nin en eski statlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Güreş, atletizim, boks, cimnastik, tenis gibi branşların faaliyetlerinin dışında Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Hacettepe takımlarına da ev sahipliği yapan 20 bin 600 seyirci kapasiteli stat, çok sayıda milli maça da sahne oldu.

Stadın da yer aldığı kompleks, kapalı-açık tribünleri ve soyunma odalarıyla birlikte bir atletizm stadyumunu, at yarışları ve askeri yürüyüşler için bir hipodromu, velodromu, rugby, futbol, basketbol gibi takım sporları için antrenman sahalarını, tenis kortlarını, cimnastik salonunu, 33 ve 60 metre uzunluğunda iki havuzu, soyunma odalarını, sporcu ve kulüp binalarını, ilk yardım ünitesini, bir kuleyi, atış poligonunu, alanın genel peyzajını ve seyirciler için düzenlenmiş olan açık alanları içeriyor.

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Ankara futbol takımlarının önemli başarılarına sahne olan 19 Mayıs Stadı, sporun dışında tarihi olaylara da tanıklık etti.

- Yarın ilk gece maçının yıldönümü

İtalyan mimar Paolo Vietti-Violi tarafından projelendirilen stat, 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'deki ilk gece maçına da ev sahipliği yaptı.

Işıldaklarla aydınlatılan stadyumda ilk gece maçı Gençlerbirliği ile Ankara Demirspor arasında oynandı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

- A Milli Futbol Takımı'nın maçları

A Milli Futbol Takımı, 19 Mayıs Stadı'nda toplam 29 maç yaptı.

Ay-yıldızlılar, başkentte 14 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi alırken bu karşılaşmaların sadece 8'i Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemeleri çerçevesinde oynandı.

Milli Takım, 29 maçta 45 gol atarken, kalesinde ise 35 gol gördü.

- Zlatan İbrahimovic başkentte

19 Mayıs Stadı'nda son olarak Zlatan İbrahimovic'in de forma giydiği dostluk maçında İsveç'i konuk eden milliler, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Türkiye, stattaki son resmi maçını ise 25 yıl önce oynadı.

1994 Dünya Kupası Grup elemelerinde San Marino ile 28 Ekim 1992'de Ankara'da karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, sahadan 4-1 galip ayrıldı.