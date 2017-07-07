GÖKÇEK'TEN ANKARAGÜCÜ'NE 5 ÖNEMLİ SÖZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkabilmesi için maddi yardım, futbolcu, stat ve otobüs desteği vereceklerini söyledi.

Başkan Gökçek Ankaragücü müjdelerini ilk kez SABAH Ankara’ya açıkladı: Başkan Melih Gökçek Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkabilmesi için maddi yardım, futbolcu, stat ve otobüs desteği vereceklerini söyledi

Spor Toto 2. Lig'de şampiyon olduktan sonra TFF 1. Lig'e yükselen Ankaragücü Beştepe'deki tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Ankaragücü, mevcutta bulunan pek çok futbolcu ile sözleşme yenilerken transfer yasağını kaldırması durumunda yeni takviyelerle kadrosunu daha da güçlü hale getirecek.

Başkent ekibine yeni sezon öncesi her yıl olduğu gibi yine en büyük desteği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek verecek. Gökçek Ankaragüçlülerin merakla beklediği yardım konusunu SABAH aracılığı ile kamuoyuna açıkladı.



1- PEŞİN 5 MİLYON TL

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan şirketler aracılığı ile Ankaragücü'ne maddi destek vereceklerini açıklayan Başkan Melih Gökçek, "Ankaragücü'ne ANFA ve diğer bir iki şirketimiz daha toplamda 5 milyon TL'lik yardım yapacak. Ben daha önce 5 milyon TL'yi bir sezon boyunca vermeyi vaat etmiştim. Şimdi peşinvereceğim…" şeklinde konuştu.



2-İŞ ADAMLARINDAN DESTEK

Ankaragücü'nün yeniden Süper Lig'e çıkması için ellerini taşın altına koyacaklarını belirten Başkan Gökçek, "Kısa süre içerisinde Ankara'nın eşrafı ile toplanacağız ve kulübe destek isteyeceğiz. Bazı değişik gelir kaynakları aramaya başladık. Ankaragücü'nü Allah nasip ederse bu sene yeniden Süper Lig'e çıkartmak istiyoruz" dedi.



3-OSMANLI TAKVİYESİ

Sarı-lacivertli kulübün şampiyon olabilmesi için güçlü bir takıma ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle Osmanlıspor'dan takviye alacaklarının altını çizen Başkan Gökçek, "Yeni oyuncuların bulunması konusunda özellikle Osmanlıspor'un sağa sola satmayıp direkt Ankaragücü'nde oynatacağı topçuları mutlaka olacak. Bunların takviyesi yapılacak" ifadelerini kullandı.



4-STAT KARDEŞ PAYI

19 Mayıs Stadı'nın yıkılacak olması nedeniyle sahasız kalan Ankaragücü'ne yine Osmanlıspor kapılarını açacak. Yenikent'te bulunan Osmanlı Stadı'nı Ankaragücü ve Osmanlıspor ortak olarak kullanacak. Başkan Melih Gökçek bununla ilgili ise, "Ankaragücü ve Osmanlıspor Yenikent'te oynayacak. İki kardeş kulüp olarak burayı paylaşacaklar. Umarız bir hafta biri, bir hafta biri oynar… İnşallah güzel bir başlangıç olacak" görüşünü belirtti.



5-TARAFTARA OTOBÜS

Şehir dışında olan Osmanlı Stadı'na taraftarın daha rahat ulaşması için otobüs desteği de vereceklerini belirten Başkan Melih Gökçek, "Ankaragücü taraftarının Yenikent'e rahat ulaşabilmesi için gerekeni yapacağız. Benim sadece Ankaragücü ile değil, Ankaragücü taraftarları ile de ilgili projelerim var. Onları da açıklayacağım ileride… Dolayısı ile inşallah el birliği ile Ankaragücü'nü bir noktaya getireceğiz" diyerek müjdelerini sıraladı.