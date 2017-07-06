Burak Yılmaz'a 5 maç ceza!
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BURAK YILMAZ'A 5 MAÇ CEZA!

Burak Yılmaz'a 5 maç ceza!

Çin Süper Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz, Jiangsu Suning maçında rakibine attığı tokattan dolayı 5 maç ceza aldı.

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Çin Süper Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz, Jiangsu Suning maçında rakibine attığı tokattan dolayı 5 maç ceza aldı.

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