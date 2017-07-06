Karabük'ten kaleye takviye
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KARABÜK'TEN KALEYE TAKVİYE

Karabük'ten kaleye takviye

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, geçen sezon Elazığspor forması giyen kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, geçen sezon Elazığspor forması giyen kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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