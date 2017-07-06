İpek Soylu çiftlerde ikinci turda
﻿
Site İçi Arama
﻿

İPEK SOYLU ÇİFTLERDE İKİNCİ TURDA

İpek Soylu çiftlerde ikinci turda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden İpek Soylu, çift kadınlarda ikinci tura yükseldi.

235 Okunma

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden İpek Soylu, çift kadınlarda ikinci tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının çift kadınlar ilk tur mücadelesinde, İpek Soylu ve Taylandlı partneri Varatchaya Wongteanchai, Mandy Minella (Lüksemburg)-Anastasija Sevastova (Letonya) ikilisinin karşısına çıktı.

İlk seti 6-1 üstün tamamlayan İpek Soylu-Varatchaya Wongteanchai çifti, diğer seti de 7-6'lık skorla kazanarak mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve üst tura çıktı.

Milli tenisçi ile partneri, ikinci turda Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Rumen Monica Niculescu çiftiyle karşılaşacak.

ETİKETLER
Gençlerbirliği fabrikasına yenileri katılıyor
Serdar Gürler neden Osmanlıspor'u tercih etti?
1
Ankaragücü yönetimi, Passolig rekoru bekliyor
Mehmet Yiğiner, Demirören'i ziyaret etti
1
Gençlerbirliği, Hollandalı oyuncuya kancayı taktı
6
Özat: "Ostim'de oynamak bana mantıklı gelmiyor!"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿