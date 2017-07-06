Iborra, Leicester City'de
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IBORRA, LEİCESTER CİTY'DE

Iborra, Leicester City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, orta saha oyuncusu Vicente Iborra'yı 4 yıllığına renklerine bağladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, orta saha oyuncusu Vicente Iborra'yı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Leicester City Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 4 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulüp, futbolcuya ödenen bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Sevilla Kulübü de İspanyol futbolcuya İngiltere Premier Lig'de başarılar diledi.

Iborra, 4 sezon formasını giydiği Sevilla ile 3 kez üst üste Avrupa Kupası kazandı. 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon İspanya temsilcisinde 44 maçta 8 gol kaydetti.

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