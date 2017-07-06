Yılın yöneticisi Gherardini
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YILIN YÖNETİCİSİ GHERARDİNİ

Yılın yöneticisi Gherardini

Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Maurizio Gherardini, THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en iyi yöneticisi seçildi.

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Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Maurizio Gherardini, THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en iyi yöneticisi seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, geride kalan sezonda Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli ekipte İtalyan genel menajer Gherardini, yapılan oylama sonucunda en iyi yönetici ödülüne layık görüldü.

Fenerbahçe Doğuş'ta 3 yıl önce göreve başlayan Gherardini, bu ödülü bir Türk ekibi adına kazanan ikinci isim oldu. Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, 2012-2013 sezonunda en iyi yönetici seçilmişti.

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