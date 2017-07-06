Beşiktaş, Remy için devrede
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BEŞİKTAŞ, REMY İÇİN DEVREDE

Beşiktaş, Remy için devrede

Stoper transferinde Pepe'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta şimdi hedef forvet.

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Stoper transferinde Pepe'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta şimdi hedef forvet.

Aboubakar için Porto ve Lorient'ten bir türlü kesin yanıt gelmemesi üzerine rota listedeki diğer oyunculara çevrildi. Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir oyuncu almak isteyen yönetim, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Loic Remy için nabız yokladı.

Bonservisi Chelsea'de olan 30 yaşındaki oyuncu sezonu kiralık olarak Crystal Palace'ta geçirdi. Sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşayan Fransız futbolcu ikinci yarıda iyileşse de form şansı bulmakta zorlandı.

Remy'nin tekrar kariyerinin iyi dönemlerine dönebileceğini düşünen siyah beyazlılar, uygun bir rakama oyuncuyu ve kulübü ikna etmeye çalışacak.

2014 yılında Chelsea'ya 13 milyon 200 bin Avro'ya transfer olan futbolcu ve kulübü için şimdi teklif hazırlanıyor. 

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