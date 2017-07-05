İMZAYI ATTI, ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Vodafone Park'ta düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törende Pepe kendisini 2 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş, Portekizli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törende Pepe kendisini 2 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan Başkan Fikret Orman, Portekizli oyuncu ile uzun süredir ilgilendiklerini belirterek, "Bizim için çok mutlu bir gün. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Taraftarlarımızın çok sevdiği ve istediği bir oyuncuydu. Açıkçası bize baskı yaptılar. Onları mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Çok uzun zamandır uğraştığımız, beğendiğimiz, önemli kariyeri ve kişiliği olan bir oyuncuyu aldık." diye konuştu.

Geleceğe yatırım yaptıklarını dile getiren Orman, "Winner (kazanan) bir oyuncuyu takıma büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz için kadromuza dahil ettik. Transferde yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun büyük emeği oldu. Onları tebrik ediyorum, ellerine sağlık. Menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut da burada onlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Pepe'ye 'Hoş geldin' diyen Fikret Orman, "Burada mutlu günler yaşayacağımıza emin olabilirsin. Beşiktaş güzel ve asil bir kulüp. Hep beraber güzel günler geçireceğiz. Değerli eşine de sana da şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyorum. Umarım bu günleri görmek nasip olur." şeklinde konuştu.

"Belki bir, belki de iki nokta atışı yapıp transferi bitireceğiz"

Transfer çalışmalaıryla ilgili de bilgi veren Orman, "Defansta lider bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Onun dışında belki bir, belki de iki nokta atışı yapıp transferi bitireceğiz" dedi.

"Reklam için almadık"

Pepe transferinin futbol dünyasında yarattığı etkiye dikket çeken Orman, "Dünyada 400 milyondan fazla kişi bu transferi takip etti. Fakat Pepe'yi reklam için almadık. Bize katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Pepe: "Hedefim Beşiktaş'ta kupalar kazanmaya devam etmek"

Beşiktaş yönetiminin transferi için çok uğraştığını söyleyen Pepe ise "Büyük bir mutluluk içindeyim. Kendimi Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyorum. Bütün yönetim transfer için çok uğraştı, hepsine teşekkür ederim. Dün kontratı imzaladık. Kendimi Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyorum" diye konuştu.

Portekizli savunma oyuncusu transferde taraftarın da ilgisinin önemli payı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Transferde taraftarın da payı büyüktü. Bana ve aileme gösterdikleri ilgi karar vermemi kolaylaştırdı. Ben de bir an önce formayı giyip onların sevgisini, ilgisini cevaplamak istiyorum. Formayı giymek için heyecanlanıyorum."

Sahada tüm benliği ile oynadığını kaydeden Pepe, "Son beş yılda gelişen bir Beşiktaş var. Ben de kendi izlerimi bırakmak istiyorum...Hedefim Beşiktaş'ta kupalar kazanmaya devam etmek... Kısa bir tatilden sonra yeni evimde olacağım. Kendimi çok güçlü ve iyi hissediyorum...Büyük maçları oynamayı severim, taraftarlarımıza hırsımı göstereceğim" dedi.

Transferde Q7 etkili oldu mu?

"Quaresma'nın transferde rolü oldu mu?" sorusuna ise Pepe, "Quaresma ile Porto günlerini dayanan bir geçmişimiz var. Milli takımda Beşiktaş ile ilgili çok konuştuk. Quaresma, bana Kartal pençesi nasıl yapılır göstermişti" yanıtını verdi.

Pepe, teknik direktör Şenol Güneş hakkında ise "Quaresma'nın anlattığı kadarıyla, hocamız çok başarılı bir insan. Kupalar kazanmak için buradayım. Buna inanmasam, burada olmazdım" diye konuştu.

Neden 'Pepe' diyorlar?

Asıl ismi Kepler Laveran Lima Ferreira olan Portekizli savunmacı, "Pepe" lakabıyla ilgili soru üzerine ise, şunları söyledi:

"Babam çok kitap okuduğu için adımı Kepler Laveran Lima koymuş. Asıl ismimi Brezilya'da bile telafuz edemedikleri için bana 'Pepe' dediler."

"Getafe maçında bir olay yaşadım ve sonra İspanya'da adeta fişlendim"

Portekizli yıldız, sert oynamasıyla ilgili sorü üzerine ise, "Forvetlere gol attırmamak için elimden geleni yaparım. Sert futbolumla ilgili çok yorumlar yapılıyor ama istatistiklerim ortada. Getafe maçında bir olay yaşadım ve sonra İspanya'da adeta fişlendim. Sahada her zaman mücadele etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

İmza törenine basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.

"Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı"

Sözlerinin sonunda ise Türkçe mesaj veren Pepe, "Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı" ifadelerini kullandı.