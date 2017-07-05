BİR DÖNEM BİTİYOR MU?

İngiliz basını, Manchester United ile Wayne Rooney'nin yollarının ayrılmak üzere olduğunu yazdı.

İngiliz basını Rooney'nin, futbola başladığı Everton'a döneceğini iddia etti. 31 yaşındaki oyuncu, geçen sezon yeteri kadar forma şansı bulamamaktan şikayetçiydi.

İngiliz basını, ayrılmak isteyen Rooney'e, kulübe verdiği hizmetler nedeniyle yönetimin de zorluk çıkarmadığını yazıyor.

Henüz 17 yaşında Everton'dan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Rooney, halen kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyor.

Wayne Rooney, United formasıyla 5 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Rooney daha önce, United'dan ayrılırsa, Premier Lig'de Everton dışında başka hiçbir takımın formasını giymeyeceğini söylemişti.