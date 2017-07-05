Juventus, Dani Alves'in alternatifini buldu
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JUVENTUS, DANİ ALVES'İN ALTERNATİFİNİ BULDU

Juventus, Dani Alves'in alternatifini buldu

Dani Alves ile yollarını ayıran Juventus, aradığı sağ beki Real Madrid'de buldu. Danilo, Juventus'a transfer oluyor.

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Dani Alves ile yollarını ayıran Juventus, aradığı sağ beki Real Madrid'de buldu. Danilo, Juventus'a transfer oluyor.

İspanyol basınına göre, Real Madrid'de geçen sezon genellikle Carvajal'in arkasında yedek bekleyen Danilo, 20 milyon Avro karşılığında Juventus'a transfer oluyor.

Anlaşmanın hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Danilo’nun da, yıllık 5 milyon Avro kazanacağı belirtiliyor. 

Real Madrid, Danilo'yu 2 sezon önce büyük umutlarla Porto'dan transfer etmişti.

Bonservisi için 32 milyon Avro ödenen Brezilyalı oyuncu, geride kalan sezonda 17 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. 

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