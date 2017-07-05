KUPA KOLEKSİYONCUSU PEPE

Beşiktaş'ın sözleşme imzaladığı Brezilya asıllı Portekizli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe), Avrupa'nın en kariyerli savunma oyuncuları arasında yer alıyor.

Babasının, bilim adamları Johannes Kepler ve Charles Louis Alphonse Laveran'dan esinlenerek ismini koyduğu Pepe lakaplı oyuncu, tecrübesinin yanı sıra Porto ve Real Madrid takımlarında birçok kez kupa sevinci yaşadı.

Futbol kariyerine Portekiz'in Maritimo B takımında başlayan 34 yaşındaki Pepe, Brezilya'nın Alagoano takımındaki kısa süreli macerasının ardından Maritimo A takımında forma giymeye başladı. 2002-2004'te Maritimo ile Portekiz liginde toplam 59 maça çıkan Pepe, 2004-2005 sezonu başında Porto'ya geçti.

- Çıkışı Porto formasıyla yaptı

Avrupa'nın en önemli stoperleri arasında yer alan Pepe, asıl çıkışını ise Portekiz temsilcisi Porto formasıyla yaptı. 1 Temmuz 2004'te Porto'ya transfer olan tecrübeli oyuncu, 3 sezon bu ekipte görev aldı.

Porto'daki ilk sezonunda 15 lig mücadelesi yapan tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçın yanı sıra UEFA Süper Kupa karşılaşmasında da oynadı. Bir sonraki sezon 24 lig maçında görev yapan Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez sahaya çıktı. 2006-2007'de ligde 25 maçta görev alan Portekizli futbolcu, 8 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de şans buldu.

- Real Madrid'de 10 sezon

Pepe, Porto deneyiminin ardından Avrupa'nın en önemli takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

Tecrübeli oyuncu, Real Madrid'de elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. İspanya'daki ilk sezonunda 19 lig maçında şans bulan Pepe, sonraki 8 sezonda takımın en önemli parçalarından biri oldu.

- Geçen sezon şansı azaldı

Pepe, geçen sezon Real Madrid'de fazla şans bulamayan oyuncular arasında yer aldı.

İstikrarlı dönemlerinin ardından 2016-2017'de İspanya liginde 13 maça çıkabilen Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve Kral Kupası'nda da 2 kez takımının formasını giyebildi. Portekizli oyuncu, beklentilerin altında kaldığı geçen sezon sonunda uzun süre formasını giydiği Real Madrid ile yollarını ayırdı.

Pepe'nin İspanya'da oynadığı maçlar şöyle:

Sezon Lig Kral Kupası İspanya Süper Kupası Şampiyonlar Ligi UEFA Süper Kupa Dünya Kulüpler Kupası 2007-2008 19 1 2 3 - - 2008-2009 26 - 1 5 - - 2009-2010 10 1 - 6 - - 2010-2011 26 4 - 8 - - 2011-2012 29 5 2 9 - - 2012-2013 28 2 1 11 - - 2013-2014 30 7 - 11 - - 2014-2015 27 1 1 6 1 2 2015-2016 21 1 - 9 - - 2016-2017 13 2 - 3 - -

- Kupa koleksiyonucusu

Porto ve Real Madrid formalarıyla dünya futbolundan kendinden söz ettiren Pepe, birçok kez kupa sevinci yaşadı.

Portekiz'in Porto ekibiyle 2 kez lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, birer kez de Portekiz Kupası ile Süper Kupa'yı aldı.

Pepe, kariyerindeki en çok kupa sevincini ise Real Madrid'de yaşadı. Real Madrid, Portekizli oyuncunun 2007-2008'den itibaren oynadığı 10 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi ile İspanya Ligi'ni üçer kez müzesine götürdü. Pepe, bu dönemde 2'şer İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, bir kez de UEFA Süper Kupa sevincine ortak oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferi 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı alan Portekiz Milli Takım ile başarılı maçlar çıkardı.

- Şampiyonlar Ligi tecrübesi fazla

Pepe, Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Porto kariyerinde 18 kez Avrupa'nın en önemli organizasyonunda maçlara çıkan Portekizli oyuncu, Real Madrid'de ise Şampiyonlar Ligi'nde 71 maçta görev aldı.

Pepe, Portekiz Milli Takımı'nda ise 86 karşılaşma oynadı. Tecrübeli oyuncu, Konfederasyon Kupası'nda takımının Meksika'yı 2-1 yendiği ve üçüncülüğü elde ettiği karşılaşmada gol atan oyunculardan biri oldu.

Portekizli oyuncu, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda takımının A Milli Takımı 2-0 yendiği karşılaşmada ilk golü atmıştı.

Pepe, başarılı futbolunun yanı sıra agresif kişiliğiyle de sık sık gündeme geldi.

- Yabancılık çekmeyecek

Tecrübeli oyuncu, yeni takımında fazla yabancılık çekmeyecek.

Vatandaşı Ricardo Quaresma ile aynı takımda oynayacak Pepe, İspanya'da geçmiş sezonlarda forma giyen Adriano Correia, Fabricio Agosto Ramirez ve Ryan Babel ile Beşiktaş'ın başarısı için mücadele edecek.