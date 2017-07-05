Real Madrid'e 19'luk defans
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REAL MADRİD'E 19'LUK DEFANS

Real Madrid'e 19'luk defans

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, 19 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Theo Hernandez'i transfer etti.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, 19 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Theo Hernandez'i transfer etti.

Real Madrid kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Hernandez'in transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaşmaya varıldığı, Fransız oyuncunun 10 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 6 sezonluk sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Atletico Madrid'in, deneyim kazanması amacıyla geçen sezon La Liga takımlarından Alaves'e kiraladığı ve İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Hernandez, imza töreninin ardından Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacak.

İspanyol basını, 19 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli için Real Madrid'in 26 milyon avro ödeyeceğini ve Beşiktaş'a giden Pepe'den boşalan "3" numaralı formayı Theo'nun giyeceğini öne sürdü.

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