SAMSUNSPOR'A TRANSFER MÜJDESİ

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, "Takıma çok arkadaşımız katılacak. Genç arkadaşlarımız da var" dedi.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'a transfer müjdesi... Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, "Takıma çok arkadaşımız katılacak. Genç arkadaşlarımız da var" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, yaklaşık 3 bin rakımda yaptığı kampta güç depoluyor.

Karadeniz ekibinin yeni transferlerinin de yer aldığı kampta, mevcut kadronun olabildiğince güç kazanmasını hedefleyen teknik heyet, eksiklikler tamamlandıktan sonra yapılacak taktik çalışmalarla takımı yeni sezona hazırlamayı planlıyor.

"Takıma çok arkadaşımız katılacak"

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, yaptığı açıklamada, transfer müjdesi verdi.

Özalan, öncelikli hedeflerinin Samsun'u spor ruhuna yakışır şekilde temsil etmek olduğunu aktararak, "Yeni kurulan bir kadromuz var. Transferlerimiz olacak. Konuştuklarımız ve konuşma aşamasında olanlar var. Ancak biz her şeye rağmen mevcut sporcu arkadaşlarımızla programladığımız antrenman sürecini yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transferlerin yapılacağı müjdesini veren Alpay Özalan, "Takıma çok arkadaşımız katılacak. Genç arkadaşlarımız da var. Sezona en iyi şekilde hazırlanmak için gereken her türlü çalışmayı burada yapıyoruz. Samsunspor taraftarının bu takımdan neler beklediğinin çok doğru şekilde farkındayız. O yüzden onların isteklerine karşılık verebilmek için çok sıkı şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.