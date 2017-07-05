Beşiktaş camiası, şampiyonluk balosunda buluşacak
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BEŞİKTAŞ CAMİASI, ŞAMPİYONLUK BALOSUNDA BULUŞACAK

Beşiktaş camiası, şampiyonluk balosunda buluşacak

Beşiktaş camiası, 6 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek şampiyonluk balosunda bir araya gelecek.

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Beşiktaş camiası, 6 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek şampiyonluk balosunda bir araya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncularıyla, kulüp üyeleri bu başarının coşkusunu bir kez daha yaşama fırsatı bulacak.

Four Seasons Bosphorus Otel’de gerçekleştirilecek baloda, Funda Arar ve Antonis Remos de birer konser verecek. Esra Erol'un sunumunda yapılacak baloya çok sayıda kişinin katılması bekleniyor. 

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