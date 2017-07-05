Asamoah Gyan'dan 3 yıllık imza
﻿
Site İçi Arama
﻿

ASAMOAH GYAN'DAN 3 YILLIK İMZA

Asamoah Gyan'dan 3 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 31 yaşındaki Ganalı forvet Asamoah Gyan'ı renklerine bağladı.

288 Okunma

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 31 yaşındaki Ganalı forvet Asamoah Gyan'ı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, uzun süredir transferi için uğraş verilen Gyan ile İstanbul'da yapılan son görüşmede anlaşma sağlandı.

Kulüp Başkanı Erol Bedir'in oyuncuyla görüşerek anlaşmayı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanımız Erol Bedir, Asamoah Gyan, oyuncu ile direkt temas kurmamızı sağlayan Gökhan Altıntaş, Tuna Kaya ve kulüp yetkililerimiz İstanbul'da yapılan son toplantı neticesinde anlaşma sağlayarak futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Başkanımız Erol Bedir, futbolcumuz Asamoah Gyan ve kulüp yetkililerimiz Kayseri'ye hareket edeceklerdir."

ETİKETLER #Kayserispor
Bedir, Sabri ve Asamoah için tarih verdi
Bakan Kılıç'tan sporculara "145" müjdesi
Kayserispor, Sapunaru ile anlaştı
Sabri, Kayserisporla anlaştı mı?
Şamil Çinaz, Kayseri'de
Kayserispor'dan transfer harekatı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿