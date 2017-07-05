Fenerbahçelilere müjde! 2020'ye kadar...
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FENERBAHÇELİLERE MÜJDE! 2020'YE KADAR...

Fenerbahçelilere müjde! 2020'ye kadar...

Fenerbahçe Doğuş, Luigi Datome ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığını duyurdu.

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Fenerbahçe Doğuş, Luigi Datome ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığını duyurdu.

İşte Sarı Lacivertlilerin yaptığı o açıklama:

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın Euroleague, Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarıyla noktaladığı tarihi sezondaki başarılarında önemli pay sahibi olan Luigi Datome ile kulübümüz arasında yeni sözleşme imzalanması hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşmaya göre İtalyan sporcumuz ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek geçerli olacak yeni sözleşme imzalanacaktır.

Bu sözleşmenin Luigi Datome ve kulübümüze hayırlı olmasını diler; sporcumuza, Fenerbahçe Doğuş forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ederiz.

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