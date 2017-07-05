Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 5 ayrılık
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR'DA 5 AYRILIK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 5 ayrılık

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Gül, Doğancan Otman, Serdar Deniz, Halil İbrahim Tuna ve Muhammet Onur Parlar ile yollarını ayırdı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Gül, Doğancan Otman, Serdar Deniz, Halil İbrahim Tuna ve Muhammet Onur Parlar ile yollarını ayırdı.

Kulübün basın sözcüsü Metin Barlak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Bu çerçevede 5 futbolcu ile yollarını ayırdıklarını anlatan Barlak, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübümüzde, mavi-beyaz forma sevdası ile başarılı lig sezonu geçirerek, Erzurumsporumuza şampiyonluk yaşatarak büyük emekler sarf eden futbol kulübümüzün değerli oyuncuları Fatih Gül, Doğancan Otman, Serdar Deniz, Halil İbrahim Tuna ve Muhammet Onur Parlar ile yollarımız ayrılmıştır."

Barlak, söz konusu futbolculara emeklerinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar diledi.

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Hakkı
5 Temmuz 201719:18
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