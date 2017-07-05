FENERBAHÇE'DEN KJAER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Simon Kjaer'in İtalyan ekibi Milan'a transfer olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gazetelerde yer alan "Simon Kjaer için 12 milyon Avro’ya AC Milan takımı ile anlaşmaya varıldı" yönünde çıkan haberlerin yalan olduğu kaydedildi.

Açaklamada, "Kulübümüze şu an için böyle bir teklif yapılmamıştır. Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz" denildi.

Danimarkalı stoper geçen sezon çıktığı 43 maçta 3 gol attı, 1 gol pası verdi. Kjaer'in sarı- lacivertlilerle 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.