BEŞİKTAŞ'TA PEPE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için transfer görüşmelerine başladığı Brezilya asıllı Portekizli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe), sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Pepe'nin sağlık kontrolü, Acıbadem Sports'ta gerçekleştirildi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Portekizli futbolcu; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 34 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından Pepe, Acıbadem Sports'da bulunan -110°C'lik soğuk odaya girdi.