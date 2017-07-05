Furkan Korkmaz resmen NBA'de
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FURKAN KORKMAZ RESMEN NBA'DE

Furkan Korkmaz resmen NBA'de

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile resmi sözleşmeye imza attı. 

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile resmi sözleşmeye imza attı. 

Sixers'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Korkmaz'ın resmi sözleşmeye imza attığı fotoğraf paylaşılarak transferin gerçekleştiği belirtildi.

Anadolu Efes'te 2014-15 sezonu başında altyapıdan A Takım'a yükselen genç oyuncu, iki buçuk sezon boyunca takımı ile birer Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 19 yaşındaki forvet, son olarak Banvit forması giyiyordu.

Furkan Korkmaz, 2016 NBA Draft'ında Philadelphia 76ers tarafından 26. sırada seçilmişti.

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