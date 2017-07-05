Sneijder'e havalimanında coşkulu karşılama
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SNEİJDER'E HAVALİMANINDA COŞKULU KARŞILAMA

Sneijder'e havalimanında coşkulu karşılama

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'e sarı-kırmızılı taraftarlar destek verdi.

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Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'e sarı-kırmızılı taraftarlar destek verdi.

İzinli olmasından dolayı Galatasaray'ın Slovakya'daki kampına katılmayan Sneijder, izninin sona ermesiyle İstanbul'a döndü. Bir sezon daha sözleşmesi bulunan ve sarı-kırmızılı takımdaki akıbeti belirsizliğini koruyan deneyimli futbolcu, Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir grup taraftar tarafından karşılandı.

Sosyal medyada organize olup Sneijder'e destek vermek için gelen taraftarlar, tecrübeli futbolcu lehine tezahürat yaptı.

"Sneijder'i satanı biz de satarız." diye bağıran taraftarlar, Sneijder'e sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılamadan dolayı oldukça moralli olduğu gözlenen Wesley Sneijder, yoğun güvenlik önlemi altında kendisini bekleyen araca güçlükle ulaşarak havalimanından ayrıldı.

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