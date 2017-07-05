Sabaha karşı geldi, izdiham oluştu!
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SABAHA KARŞI GELDİ, İZDİHAM OLUŞTU!

Sabaha karşı geldi, izdiham oluştu!

Beşiktaş Kulübünün anlaştığı Portekiz Milli Takımı oyuncusu Pepe, İstanbul'a geldi. Portekizli yıldızı siyah-beyazlı taraftarlar coşkuyla karşıladı.

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Beşiktaş Kulübünün anlaştığı Portekiz Milli Takımı oyuncusu Pepe, İstanbul'a geldi. Portekizli yıldızı siyah-beyazlı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Pepe'nin havalimanından çıkışı sırasında izdiham oluştu.

Portekiz'in başkenti Lizbon'a giden asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İspanya'nın Real Madrid takımında uzun yıllar futbol oynayan ve bonservisi elinde olan deneyimli stoperle Beşiktaş'a transferi konusunda anlaştı.

Özel bir uçakla sabaha karşı Atatürk Havalimanı'na gelen yıldız futbolcuyu siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

Taraftarların yoğun ilgi ve tezahüratıyla karşılaşan Pepe, herhangi bir açıklama yapmadan polisin güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Pepe, KAP'a bildirildi

Bu arada Beşiktaş Kulübü, uzun yıllar İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilya asıllı Portekizli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, “Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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