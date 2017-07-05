TFF VE KULÜPLER BİRLİĞİ, HASAN DOĞAN'I ANDI

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan anma mesajında şu ifadelere yer verildi:

"TFF olarak merhum başkanımız Hasan Doğan'ı ölümünün 9. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. 14 Şubat 2008'de TFF Başkanı seçilen Hasan Doğan'ı 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu ebediyete uğurlamıştık. Türk futboluna verdiği değerli katkılardan ötürü her zaman şükranla andığımız merhum Hasan Doğan'ın adı, TFF tarihinin en önemli projeleri arasında yer alan ve 4 Temmuz 2014'te açılışı yapılan Riva'daki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan adına oynanmıştı."

Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden, başkan Göksel Gümüşdağ imzasıyla paylaşılan mesajda, "TFF 37. Başkanı sevgili ağabeyim merhum Hasan Doğan'ı 9 yıl önce bugün kaybetmenin hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Türk futboluna görev aldığı kısa sürede büyük hizmetleri olan, birlikte daha çok projelere imza atmayı hedeflerken, erken şekilde 5 Temmuz 2008 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan merhum ağabeyim Hasan Doğan'ı vefatının 9. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" denildi.