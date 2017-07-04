15 Temmuz Şehitleri Anma Koşusu
﻿
Site İçi Arama
﻿

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA KOŞUSU

15 Temmuz Şehitleri Anma Koşusu

Trabzon'da, "15 Temmuz Şehitleri Anma Koşusu" organize edilecek.

185 Okunma

Trabzon'da, "15 Temmuz Şehitleri Anma Koşusu" organize edilecek.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, her ilçede farklı branşta sportif yarışma gerçekleştirme hedefi doğrultusunda bu yıl ilk kez Köprübaşı ilçesinde 30 Temmuz'da halk koşusu düzenleneceği belirtildi.

Aksuhanları-Köprübaşı merkez arasındaki 5 kilometrelik kara yolunda gerçekleştirilecek koşuda dereceye girecek ilk üç katılımcıya para ödülü, ilk 20'ye gireceklere ise Trabzonspor forması hediye edileceği vurgulandı.

Öte yandan, gelecek yıl 15 Temmuz'da Atletizm Federasyonun da katkılarıyla aynı ilçede "15 Temmuz Şehitleri Anma Koşusu" adı altında ulusal çapta organizasyon yapılmasının planlandığı kaydedildi.

"15 Temmuz Şehitleri Anma Koşusu"na profesyonel atletlerin katılımının sağlanmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, bu koşunun ve halk koşusunun gelecek yıl ayrı parkurlarda gerçekleştirileceği ifade edildi.

ETİKETLER
Osmanlıspor sezonu Batıkent'te açtı
1
Kılıç: "Sporun modern kalbi olacak"
Mehmet Yiğiner'den Bakan Kılıç'a ziyaret
Türk Telekom kadrosunu güçlendiriyor
Aykan Atik, UEFA Pro Lisans Kursu'nda
Gençlerbirliği'nde laktat testi yapıldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿