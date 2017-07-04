Milliler Hollanda'ya takıldı
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MİLLİLER HOLLANDA'YA TAKILDI

Milliler Hollanda'ya takıldı

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu.

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17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyondaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup etmişti.

Milliler, şampiyonadaki üçüncü maçında 5 Temmuz Çarşamba günü Sırbistan ile karşılaşacak.

Salon: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi

Hakemler: Darius Dumitru Mesca (Romanya), Ivan Chumak (Rusya)

Hollanda: De Jong, Brilhuis, Hofhuis, Macnack, Damen, Van Muijden (Martherus, Wijkstra, Bak, Hoge Bavel)

Türkiye: Ahmet Boz, Mirza Lagumdzija, Serhat Fatih Uzun, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Ahmet Tümer (Doruk Daioğlu, Berkün Eber Üstündağ, Efe Bayram, Baran Yılmaz, Sinan Yalçın, Necmi Tokatlıoğlu)

Setler: 25-19, 22-25, 19-25, 25-21, 15-11

Süre: 116 dakika (24, 27, 24, 25, 16)

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