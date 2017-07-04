Dünya şampiyonu Nur'a coşkulu karşılama
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DÜNYA ŞAMPİYONU NUR'A COŞKULU KARŞILAMA

Dünya şampiyonu Nur'a coşkulu karşılama

Güney Kore'de gerçekleştirilen 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari, Antalya'da coşkuyla karşılandı.

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Güney Kore'de gerçekleştirilen 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari, Antalya'da coşkuyla karşılandı.

Ankara'dan ailesinin yaşadığı Antalya'ya gelen milli tekvandocu için havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

Milli tekvandocuyu, annesi Birgül Tatar ve babası Nizamettin Tatar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, minik tekvandocular ve yakınları çiçeklerle karşıladı.

Karşılamaya gelenler, "Türkiye seninle gurur duyuyor" ve "Bravo şampiyon" diye tezahüratta bulundu.

Nur Tatar Askari, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye madalya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Olimpiyatlara bir adım kala dünyanın en zor turnuvasında İstiklal Marşı'nı okutmasının kendisini onurlandırdığını ifade eden Nur Tatar Askari, "Aslen Vanlıyım ama Antalya'da yaşıyorum. Bu madalya tüm Türkiye'ye, önce memleketime, sonra ikinci memleketim Antalya'ya armağan olsun diyorum. Sayın Belediye Başkanımıza, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze, tüm aileme, sevdiğim akrabalarıma ve insanlara çok teşekkür ederim. Herkesin desteği ve duaları çok arkamdaydı. Tek yürek, güçlü ve kuvvetli olup bu madalyayı aldım. Herkesin dualarını orada hissettim." diye konuştu.

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