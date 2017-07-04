Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
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BEŞİKTAŞ'TA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş akşam antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş akşam antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda Gökhan Gönül ve Gökhan Töre salonda çalıştı. İzinden dönen Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Marcelo, Adriano ise antrenmana katıldı. İzinleri devam eden Talisca ve Quaresma ise çalışmada yer almadı.

İdmana istasyon parkurunda çalışarak başlayan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma antrenmanı yaptı. Beşiktaşlı futbolcular bir süre takım halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirirken hedeflenen pas rakamına ulaşamayan takımın oyuncuları şınav çekti.

Siyah-beyazlı oyuncular daha sonra beşerli dört takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç yaptı. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Marcelo ve Adriano kondisyon koşularıyla çalışmaya devam etti.

İdman, son bölümde yapılan açma germe çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz Çarşamba günü yapacağı çift idmanla devam edecek.

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