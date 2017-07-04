OSMANLISPOR SEZONU BATIKENT'TE AÇTI

Mor-Sarılı Başkent ekibi, yeni sezonun hazırlıklarına kulübün Batıkent Tesisleri’nde tecrübeli teknik adam Bülent Uygun nezaretinde başladı.

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Osmanlıspor, yeni sezonun hazırlıklarına start verdi.

Mor-Sarılı Başkent ekibi, yeni sezonun hazırlıklarına kulübün Batıkent Tesisleri’nde tecrübeli teknik adam Bülent Uygun nezaretinde başladı.

Antrenman öncesi Mor-Sarılı ekip, saha kenarında dualar eşliğinde kurban kesti.

Daha sonra Teknik Direktör Bülent Uygun’un, hem tanışma hem de antrenman programlarıyla ilgili kısa bilgilendirici toplantısının ardından oyuncular, gruplar halinde ısınma koşusuyla çalışmalara başladı.

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Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda iki takım halinde pas çalışmasına geçildi.

Yarı sahada kıyasıya rekabetin yaşandığı çift kale maç yapan oyuncular, soğuma koşusu ve ardında açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı.

1,5 saat süren antrenmana takımın yeni transferleri Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Ali Özgün (Gümüşhanespor), Hasan Kılıç (Samsunspor) ile geçen sezon Göztepe’de kiralık oynayan Mehmet Umut Nayir, Bugsaşspor’da kiralık oynayan Okan Baydemir ve Fransa’nın FC Metz takımına kiralık olarak verilen Cheick Diabate de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Osmanlıspor yarın sabah 10:00 ve akşam 18:30’da yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirecek.